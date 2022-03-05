لأول مرة..انطلاق قطار درجة ثالثة مكيف علي خطوط السكة الحديد الثلاثاء المقبل

/683211/لأول-مرةانطلاق-قطار-درجة-ثالثة-مكيف-علي-خطوط-السكة-الحديد-الثلاثاء-المقبل

بناءً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحديث منظومة السكك الحديدية وتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة كخدمه جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية وهي خدمة سريعه لخدمة عواصم المحافظات فقط بالاضافةالي محطتي ادفو وكوم امبو.

دوت الخليج

انطلاق اول قطار مكيف درجة ثالثة فى السكة الحديد

هذا وتنطلق أولي الرحلات علي خط القاهرة /أسوان يوم ٨ مارس الجاري قطار رقم ٣٠٠٦ الساعة ٥:١٥ وقطار رقم ٣٠٠٧ من اسوان / القاهرة الساعة ٤:١٥ يوم ٩ مارس علي أن يتوالي تشغيل الرحلات علي باقي الخطوط .

والجدير بالذكر ان الهيئة تسعي الي تقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب حيث يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلي أسوان 150 جنيها.

وتؤكد الهيئة إتاحة الحجز على هذه القطارات بمكاتب حجز التذاكر بالمحطات وعلي ابلكيشن و موقع الحجز ، كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير إحتياجات الركاب من الاطعمة والمشروبات والهيئة لا تتوانى عن تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب لتوفير سبل الراحة لهم .

وكانت الوزارة اوضحت أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين مطروح) سيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع، من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

وأشارت إلى أن منظومة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.