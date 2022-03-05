ترتيب جدول الدوري الإسباني موسم 2022

يدخل فريق ريال مدريد مبارياه اليوم السبت، ضد ريال سوسيداد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد 60 نقطة

إشبيبلية 55 نقاط

ريال بتيس 46 نقطة

برشلونة 45 نقطة

أتيليتكو مدريد 45 نقطة

ريال سوسيداد 44 نقطة

فياريال 42 نقطة

أتليتك بيلباو 37 نقطة

فالنسيا 33 نقطة

سلتا فيجو 32 نقطة

أوساسونا 32

رابو قاليكانو 31 نقطة

إلتشية 29 نقطة

إسبانيول 29 نقطة

خيتافي 27 نقطة

مايوركا 26 نقطة

غرناطة 25 نقطة

ألافيس 22 نقطة

قادش 21 نقطة.

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره ألافيس بنتيجة 3/0 على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإسباني.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وحاول لاعبي الفريق أن يسجل من بدايتها، بعدما سيطروا على جميع أرجاء الملعب، في غياب واضح للاعبي ألافيس.

وأفتتح الأهداف ماركو أسينسو في الدقيقة 63، ثم عزز فينسيوس جونيور بالعهدف الثاني بالدقيقة 80، وقبل نهاية المبارة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل كريم بنزيما هدف الفريق الثالث لينهي اللقاء لصالحهم.

باريس سان جيرمان يخطف هدف الفوز من ريال مدريد في الثواني الأخيرة

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تلقي البرازيلي كاسيمرو، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بطاقى صفراء بعد تدخل قوي على ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، ليتأكد غياب البرازيلي عن المواجهة القادمة مع فريقه بدوري الأبطال، والتي تجمع بين الفريقين في لقاء الإياب بمدينة مدريد.

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدري الضيف في لقاء اليوم على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.

ليونيل ميسي يهدر ومبابي يسجل

تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، ونفذها ليونيل ميسي، ولكن ديبوه كورتوا كان في حضور قوي ليتصدى لركلة الجزاء، ويحرم ميسي من تسجيل هدف الـ 27 في شباك الفريق الملكي.