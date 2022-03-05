/683207/تحرير-١١٥-محضرا-في-حملة-تموينية-موسعة-بدمياط

كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، عن استمرار أعمال الحملات التى تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية، لضبط المنظومة التموينية، والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة.

دوت الخليج

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات متتالية على مدار يومين، استهدفت المرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بمناطق مختلفة، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وإدارة مخبز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وأيضاً عدم وجود شهادات صحية وعرض لحوم مكشوفة للبيع، حيث تم تحرير ١١٥ محضرا تجاه تلك المخالفات.

حملات مديرية التموين مستمرة للتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع

وبينت المحافظ، أن حملات مديرية التموين مستمرة للتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالمنظومة التموينية.

وقبل أيام، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملة، لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط المنظومة التموينية، شملت الأسواق والمحال التجارية ومستودعات الغاز، في عدد من القرى، خلال الساعات الأخيرة.

أسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرا بعد رصد مخالفات تعددت بين عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبيع سجائر مجهولة المصدر، وكذلك الذبح خارج المجازر ونقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن أسعار الغاز.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حملات رقابية مكثفة على محلات بيع الهواتف المحمولة

كما شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين بدمياط، حملات رقابية مكثفة على محلات بيع الهواتف المحمولة ومستلزماتها لحماية الأهالي من السلع مجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن تحرير 41 محضرًا ضد محلات بيع الهواتف المحمولة، نظرًا لأنها تعمل بدون ترخيص.

شملت المخالفات التي تضمنتها المحاضر، عدم الإعلان عن الأسعار وإدارة محل بدون ترخيص، وعدم استصدار فواتير.