بناء على طلب حسام المندوه..تطوير 7 مكاتب بريد في بولاق وتوفير سيارات متنقلة 

/683209/بناء-على-طلب-حسام-المندوهتطوير-7-مكاتب-بريد-في-بولاق-وتوفير-سيارات-متنقلة

تلقى الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نائب بولاق بالجيزة، إخطارا من الهيئة القومية للبريد، بتطوير 7 مكاتب بريدية في نطاق دائرة بولاق الدكرور.

دوت الخليج

برعاية النائب حسام المندوه تطوير 7 مكاتب بريد ببولاق الدكرور

وتضمن الرد الذي تلقاه نائب بولاق، حسام المندوه، أنه تم تطوير 3 مكاتب بريد في الفترة الماضية وهي "مساكن كفر طهرمس - كفر طهرمس - شباب 2.

وقالت الهيئة في ردها: جار حاليا توسعة مكتب بريد الملكة شارع النخيل أسفل عمارة البريد والذي كان يتضمن 3 شبابيك لتصبح 11 شباكا لتقديم الخدمات البريدية والمالية واستيعاب أكبر عدد من سكان وأهالي حي بولاق الدكرور.

وأوضحت هيئة البريد في ردها على طلب النائب حسام المندوه الحسيني، أنه تم تخصيص سيارة بريد متنقلة أمام عمارة البريد تحتوي على ماكينة صراف آلي، وفي محيط مكتب بريد الملكة، لحين الانتهاء من أعمال التوسعة بمكتب بريد الملكة لتخفيف الزحام وتسهيل آداء الخدمات البريدية لأهالي الحي.

وأفادت الهيئة أنه جاري تطوير مكتب بريد "دولار" ليصبح 11 شباكا لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأهالي وتقديم الخدمات الكاملة لهم، مؤكدة أنه يجري حاليا تطوير مكتب بريد "بولاق فرعي".

وأكدت هيئة البريد، أنه تم ضم مساحة إضافية لمكتب بريد كفر طهرمس لتوسعته وجار تسليم المكتب للمقاول للانتهاء من الأعمال.

وأعلنت الهيئة في خطابها للنائب حسام المندوه الحسيني، أنه يتم تركيب ماكينات صرف آلي، طبقا لخطة الهيئة بعد عمل المعاينات وفقا للشروط والمعايير البريدية، وتوفير المساحات والأماكن المطلوبة.

ولفتت الهيئة، إلى أنه تم معاينة لقطعة أرض على مساحة 860 متر بناهيا قريبة من بولاق الدكرور، وتم مخاطبة محافظة الجيزة لإمكان إنشاء مجمع بريدي كبير، وحتى الآن لم يتم الرد.

وقالت هيئة البريد: لا ندخر جهدا في العمل على راحة المواطنين وتحسين الخدمة لجميع المكاتب في ظل التطور الملحوظ بتقديم خدمات متنوعة بجودة وتكنولوجيا متطورة.

من جانبه توجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، بالشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد على جهودها في الاستجابة بتطوير المكاتب.

وأشار حسام المندوه، إلى أن منطقة بولاق الدكرور يوجد بها نحو 4 ملايين نسمة، وفي حاجة مستمرة لتطوير الخدمات لاستيعاب الأعداد الموجدة.

وأكد النائب، أن تطوير 7 مكاتب بريدية، وتوفير سيارات متنقلة سيكون له تأثير كبير في تقديم الخدمات على أعلى مستوى والتسهيل على المواطنين.

وفي شأن توفير قطعة الأرض في منطقة ناهيا، لإنشاء مجمع بريدي متكامل، أشار حسام المندوه الحسيني، إلى أنه سيواصل جهوده وتواصله مع محافظة الجيزة من أجل إنهاء تخصيص قطعة الأرض.