/683213/أورام-طنطا-ينجح-فى-أستئصال-ورم-سرطانى-بالقولون-السينى

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا، في استئصال ورم سرطاني بالقولون السيني ، لسيده تبلغ من العمر 30 عاماً، باستخدام تقنية المنظار الجراحي .

دوت الخليج

الفريق الطبي ضم الدكتور محمد بكر الجيزاوى استشاري جراحة الأورام ، والدكتور محمد حجازى اخصائى جراحة الأورام ، والدكتور خميس عبد الله استشاري التخدير ، إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى .

وقال الدكتور محمد بكر استشاري جراحة الأورام، أن المريضه كانت تعاني من آلام شديدة بالبطن، الي جانب إمساك شديد مع وجود دم بالبراز ، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم سرطاني بالقولون.

استخدام تقنية المنظار الجراحى

وأضاف الجيزاوى ، تم إجراء الجراحة للمريضه باستخدام تقنية المنظار الجراحى ، وهى أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى هذا المجال ، حيث تم استئصال الورم ، لافتاً إلى استقرار الحالة الصحية للمريضه وخروجها من المستشفى بعد متابعة حالتها الصحية .

من جانب آخر قال الدكتور إسلام صبرى مدير المركز ، ان المركز يستخدم التقنيات العلاجية الحديثة التى تساعد على علاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية ، مشيراً إلى أن المركز يقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى المتقدمة بواسطة أطباء على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة.