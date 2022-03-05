/683213/أورام-طنطا-ينجح-فى-أستئصال-ورم-سرطانى-بالقولون-السينى
نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا، في استئصال ورم سرطاني بالقولون السيني ، لسيده تبلغ من العمر 30 عاماً، باستخدام تقنية المنظار الجراحي .
دوت الخليج
الفريق الطبي ضم الدكتور محمد بكر الجيزاوى استشاري جراحة الأورام ، والدكتور محمد حجازى اخصائى جراحة الأورام ، والدكتور خميس عبد الله استشاري التخدير ، إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى .
وقال الدكتور محمد بكر استشاري جراحة الأورام، أن المريضه كانت تعاني من آلام شديدة بالبطن، الي جانب إمساك شديد مع وجود دم بالبراز ، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم سرطاني بالقولون.
استخدام تقنية المنظار الجراحى
وأضاف الجيزاوى ، تم إجراء الجراحة للمريضه باستخدام تقنية المنظار الجراحى ، وهى أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى هذا المجال ، حيث تم استئصال الورم ، لافتاً إلى استقرار الحالة الصحية للمريضه وخروجها من المستشفى بعد متابعة حالتها الصحية .
من جانب آخر قال الدكتور إسلام صبرى مدير المركز ، ان المركز يستخدم التقنيات العلاجية الحديثة التى تساعد على علاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية ، مشيراً إلى أن المركز يقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى المتقدمة بواسطة أطباء على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة.
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