الهجرة تطرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء عبر تطبيق "زووم"، مع عدد من ممثلى الجالية المصرية والطلبة الدارسين بأوكرانيا؛ للاطمئنان على أوضاعهم والاطلاع على آخر المستجدات.





وفى مستهل اللقاء، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين فى أوكرانيا بالتعاون مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب المقيمين فى محافظات مختلفة.

كما أوضحت وزيرة الهجرة، أن الاستمارة تضم كافة تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والمدينة التى يقيم فيها فى أوكرانيا، وتسجيل ما إذا كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا، مشيرة إلى أهمية سرعة استيفائها لجميع الدارسين فى أوكرانيا، والاهتمام بدقة البيانات التى سيتم إدخالها فى الاستمارة، حيث إنها متاحة الآن عبر رابط التسجيل من هنا

وأكدت الوزيرة، أن الحفاظ على حياة هؤلاء الطلبة له الأولوية القصوى، ونقلت لهم متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين؛ لبحث كافة البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسى لأبنائنا فى ضوء ما تشهده أوكرانيا من تطورات الأحداث الجارية.

وفى سياق متصل، جددت وزيرة الهجرة مناشدتها لأبنائنا فى أوكرانيا، الحرص على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة، واللجوء إلى أماكن الإيواء فى المناطق الأشد خطرًا، وكذلك التواصل المستمر مع السفارة المصرية ومع ممثلى الجالية، عند تحركهم، لحل أى مشكلة قد تواجههم، حتى يتم الوصول إلى المناطق الحدودية الآمنة، والالتزام بتوقيتات وتعليمات الحظر المعلنة، حرصا على أمنهم وسلامتهم.

وأكدت وزيرة الهجرة، حرصها على متابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا فى ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية، مشددة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا تجاه أبنائها فى أوكرانيا وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم سواء من أجل تجاوز الأزمة الراهنة وعودتهم إلى أرض الوطن.

وأكدت على عدم الانسياق خلف الشائعات التى تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفى مقدمتها السفارة المصرية فى كييف والسفارات المصرية فى دول الحدود والالتزام بالأماكن المتواجدين بها وعدم المغادرة بشكل فردى خاصة فى المناطق التى تشهد اشتباكات.

وفى الختام، أوضح ممثل الجالية على فاروق، وممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "خالد محمد"، حرصهما على متابعة موقف كل فرد مصرى فى المدن الأوكرانية، والتواصل المستمر مع الجهات المعنية، لحل أى مشكلة قد تطرأ، مشيدين بتفهم الذين يتم إجلاؤهم للموقف والتحلى بالهدوء والصبر، وأن هناك تقييما للموقف حسب ما يجرى فى كل مدينة.