وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع البنك المركزى المصرى، والذى أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً فى الاعتبار دعم النشاط الاقتصادى، ويحرص البنك المركزى المصرى دائماً على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة.
حيث أثبت الاقتصاد المصرى قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففى ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالى 2019/2020، و3.3% خلال العام المالى 2020/2021، وتعد مصر من الدول القلائل التى حققت معدلات نمو إيجابية.
كما بلغ أكبر معدل نمو له فى تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن فى معظم القطاعات الاقتصادية.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادى المحلى معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلى، وخاصة إجمالى الاستثمارات المحلية، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزى المصرى، بإطلاق العديد من المبادرات لقطاعات الاقتصاد المختلفة بأسعار فائدة مدعمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الحكومة تنفى تسجيل أعلى معدل فائدة: الاقتصاد يحقق معدلات نمو إيجابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.