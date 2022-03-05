عاجل.. الحكومة تنفى تسجيل أعلى معدل فائدة: الاقتصاد يحقق معدلات نمو إيجابية

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية فى العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصرى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع البنك المركزى المصرى، والذى أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً فى الاعتبار دعم النشاط الاقتصادى، ويحرص البنك المركزى المصرى دائماً على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة.

حيث أثبت الاقتصاد المصرى قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففى ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالى 2019/2020، و3.3% خلال العام المالى 2020/2021، وتعد مصر من الدول القلائل التى حققت معدلات نمو إيجابية.

كما بلغ أكبر معدل نمو له فى تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن فى معظم القطاعات الاقتصادية.

وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادى المحلى معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلى، وخاصة إجمالى الاستثمارات المحلية، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزى المصرى، بإطلاق العديد من المبادرات لقطاعات الاقتصاد المختلفة بأسعار فائدة مدعمة.