ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومخدرة تتجاوز قيمتها ٣ ملايين جنيه

شنت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على المؤسسات الصيدلية،خلال الربع الأخير من شهر فبراير الماضي، وبداية مارس الجاري؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية.

أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، تتجاوز قيمتها المالية ٣ ملايين جنيه.

حيث تمكن مفتشو الصيدلة بالهيئة بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من ٧٠٠٠ عبوة، حيث بلغت قيمة المضبوطات نحو مليون جنيه.

كما تم ضبط عددا من الأشخاص غير المخول لهم إدارة منشأة صيدلية، وتحرير محاضر ضد عدد من الصيدليات لعدم تواجد الصيدلي المسئول، أو من ينوب عنه.

وتمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية من ضبط عدد من الأشخاص، لإدارتهم صفحات إلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، وبلغت المضبوطات ٦٠٠ عبوة تقريبا، و ٣٢٥٠ أمبولة مخدر، و ١٨٠٠ قرص ما بين مخدر ومهرب، وما يزيد عن ١٠٠٠ عبوة قطرة بدون فواتير، بقيمة حوالي ٢ مليون جنيه.

وتم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم واستكمال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفات المرصودة.

يأتي ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري، وإحكام الرقابة عليه.