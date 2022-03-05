القومى للمرأة يطلق فعاليات” جلسات الدوار”

فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية ، أطلق المجلس القومى للمرأة فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" الذى يستهدف توعية ١٠ مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة خلال الثلاث سنوات المقبلة .

حيث أكدت الأستاذة ايزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج و الحملات أن المجلس يعمل مع كل من الأزهر الشريف ، ودار الإفتاء ، و الكنيسة المصريه ، ووزاره الاوقاف لاستهداف 10 الآف قيادة دينية من الائمة والقساوسة والراهبات و الواعظات المدربين على قضايا تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية ، مضيفة ان المجلس قام بتنفيذ سلسة دورات تدريبية مركزية «لتدريب المدربين من القيادات الدينية» بالمحافظات لنقل الخبرات والمعلومات التي اكتسبوها إلى زملائهم بالمحافظات ، واستهدفت التدريبات ٣٦٠٠ قيادة دينية بقرى المحافظات .

واضافت الاستاذة ايزيس محمود ان المجلس نجح خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى نهاية فبراير 2022 فى الوصول الى ما يزيد عن 500 الف سيدة بالمحافظات المستهدفة ، وذلك بالتعاون مع مديريات الاوقاف بال20 محافظة المستهدفة من قرى حياة كريمة ، حيث دارات الحوارات مع السيدات داخل جلسات الدوار حول القضية السكانية والصحة الانجابية واهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى ..