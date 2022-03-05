أستون فيلا يزاحم جالات سرايا ويدخل دائرة المنافسة على ضم أليو ديانج مقابل 8 ملايين إسترلينى

وضع نادي أستون فيلا المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي في خطة أولوياته فى انتقالات الصيف، لتدعيم صفوف الفريق فى منطقة وسط الملعب بداية من الموسم الجديد، حسبما أشارت تقارير صحفية

ووفقا لأحد الصحفيين بصحيفة الجارديان الإنجليزية، والذى قال فى تغريدته، "سيكون أليو ديانج على رادار أستون فيلا الذى سيكون مستعدًا لدفع 8 ملايين جنيه إسترلينى للحصول عليه، ومانشستر يونايتد جالاتا سراى أيضًا فى المنافسة".

وكانت تقارير قد أكدت أن جالاتا سراى يدخل فى صراع قوى من أجل الحصول على خدمات المالى خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وأشارت الصحيفة إلى أن جالاتا سراى التركي ينافس أياكس الهولندي وفولهام الإنجليزي من أجل ضم لاعب الوسط المالى أليو ديانج من الأهلى.

وكان الأهلى قد رفض رحيل ديانج لصفوف جالاتا سراي التركي فى الصيف الماضي رغم تقديم النادي التركي 6 ملايين دولار للحصول على خدماته.

وانضم ديانج لصفوف الأهلى في صيف عام 2019، قادما من فريق مولودية الجزائر، ونجح في خطف الأنظار بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفريق، الأمر الذى جعله محل إهتمام العديد من الأندية سواء الأوروبية أو العربية.

وخاض الدولى المالى 105 مباريات بقميص الأهلى في مختلف المسابقات، سجل 4 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.