دوت الخليج ينشر كلمات أغنية «في عز البرد» لـ خليفة

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أصدر المطرب خليفة أغنية جديدة بعنوان «في عز البرد» على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك يوم 3 مارس الجاري، وفي هذا الخبر نعرض لكم كلمات الأغنية كاملة.

دوت الخليج يستعرض كلمات أغنية في عز البرد للمطرب خليفة

كلمات أغنية في عز البرد للمطرب خليفة

في عز البرد والناس بتجري من المطر متغرقين

قابلتها.. وحشتني ضحكة قلبها

حنيت لها.. لقيتني لسه بحبها

وقولت يمكن دي فرصة تانية لحُبنا

وجيت أسلم لاقيت حبيبها جنبها

مشيت وجوه عينيا ليها حب وحنين

مشيت مجروح ونازلة المطرة على خدي وراسمة دموع

وروحي تروح خلاص قلبي لازم يقسى وينسى رجوع

خلاص بقى.. موضوع يا قلبي وأنتهى

لا وحشتها.. ولا أنت فارق عندها

دا انا أفتكرت دي فرصة تانية لحُبنها

وجيت أسلم لاقيت حبيبها جنبها

مشيت وجوه عينيها ليا حب وحنين

أغنية في عز البرد للمطرب خليفة على اليوتيوب

طُرحت أغنية في عز البرد على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، عبر القناة الرسمية للمطرب خليفة، وحققت من وقت صدورها يوم 3 مارس إلى الآن أكثر من 500 ألف مشاهدة، وهي من كلمات وألحان أحمد جمال العدل، وتوزيع موسيقي للموزع عمرو الخضري، وحمل الفيديو كلمات الإغنية إلى جانب صورة للفنان خليفة.

الصفحة الرسمية للمطرب خليفة على موقع يوتيوب

تحتوي الصفحة الرسمية للفنان خليفة عدد قليل من الأغاني الخاصة به، وكان آخرها الفيديو كليب الخاص بأغنية دينية بعنوان سامحني يا رب، تم طرحها خلال شهر أبريل لعام 2020، وحصلت على ما يقارب 250 ألف مشاهدة، وقبلها جائت كل أغاني ألبوم خلفة الذي يحمل اسم أتحداك، والذي تم إصداره في عام 2019، ويضم الألبوم 12 أغنية، خرجوا جميعهم بفيديو بطريقة Lyrics أي عرض الفيبديو لكلمات الأغنية حسب كل كوبليه، إلى جانب صورة خليفة، ما عدا أغنية يوم حزين التي قام خليفة بتصوير فيديو كليب خاص بها، وهي من كلمات كلمات احمد المالكي، الحان و توزيع مونتي، تم طرح الفيديو كليب يوم 15 أكتوبر لعام 2019، وحصلت حتى الآن على ما يقارب 300 ألف مشاهدة.