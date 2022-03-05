/683215/انتحار-طالب-بالشهادة-الاعدادية-حزنا-على-وفاة-والده-بالغربية

أقدم طالب بالصف الثالث الأعدادى ، على الانتحار شنقا بحبل معلق فى مروحة سقف داخل غرفته بقرية منشأة الكردى التابعة لمركز كفر الزيات .

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مامور قسم مركز كفر الزيات، بورود بلاغات من أهالي قرية منشأة الكردي بعثورهم على جثة "البنهاوي نبيل" ١٥ عام طالب بالصف الثالث الاعدادى داخل حجرته ووجود حبل ملفوفا حول رقبته معلق فى مروحة سقف .

وانتقلت قوة من مباحث مركز طنطا الى محل البلاغ وتبين من خلال الكشف المبدئى للجثة أنها حادثة تخلص من حياته ولفظ انفاسه الأخيرة نتيجة الاختناق .

الطفل كان يمر بظروف نفسية سيئة

وبسؤال أشقاء المتوفي والجيران حول ظروف وملابسات الواقعة تبين ان الطفل كان يمر بظروف نفسية سيئة خلال الفترة الماضية بسبب وفاة ابيه وأمه وتأثره بفقدانهما وبكاؤه المستمر حزنا عليهما .

وتم نقل الجثة الى المستشفى وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة والذي أكد وفاته نتيجة اسفسكيا الخنق ووجود أثار لحبل حول رقبته مما أدى إلى اختناقه ووفاته متأثرا بذلك، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لاستخراج تصريح بالدفن .