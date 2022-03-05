/683221/تعرف-على ترتيب-مجموعة-الأهلي-بدورى-أبطال-أفريقيا قبل-مواجهة-اليوم

يستضيف النادي الأهلي نظيرة المريخ السوداني، اليوم السبت، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب مجموعة الأهلي بدورى ابطال أفريقيا

1- صن داونز الجنوب أفريقي 7 نقاط

2- المريخ السوداني 4 نقاط

3- الأهلي نقطة واحدة

4-الهلال السوداني نقطة واحدة

ويسعي النادي الاهلي في الفوز علي نظيرة المريخ بعد خساراته في أخر مباراة ضد صن داونز.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير .

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد عبدالمنعم ـ كريم فؤادـ محمد هاني.

خط الوسط:حمدي فتحي ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمد محمود ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: بيرسي تاوـ حسام حسن ـ محمد شريف.

موقف الفريقين في المجموعة

يتواجد المريخ السوداني في المركز الثاني بالوصافة، برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى، من أصل مبارتين، تعادل في الأولى مع صن داونز، وحقق الفوز في الثانية على غريمه المحلي الهلال.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي، في أولى مواجهات الأخير بعد كأس العالم للأندية، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما سقط في المواجه الثانية امام صن داونز بالقاهرة بنتيجة هدف دون رد.

نجح النادي الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، في النسختين الأخيرتين، والتي جاءت الأولى على حساب الزمالك غريمه القاري والمحلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، والثاني والأخيرة امام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية، مرتين على التوالي، الأولى كانت بقطر وعلى حساب بالميراس البرازيلي وبطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية "الكونكاكاف" بركلات الترجيح، والثانية بالإمارات، على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.