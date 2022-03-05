/683223/أول-قاضية-على-منصة-محاكم-مجلس-الدولة-أشعر-بالفخر-كوني-جزء-من-هذا-الكيان-ودعم-الرئيس-السيسي-للمرأة-غير-مسبوق

عبرت أول قاضية ظهرت اليوم على منصة محاكم مجلس الدولة المستشارة رضوى حلمي أحمد، المستشار المساعد ب بهيئة المفوضين للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن فخرها واعتزازها لدور المرأة الكبير في القضاء.

دوت الخليج وتابعت المستشارة رضوى حلمي أحمد:" انتابني شعور كبير بالفخر بعد حصولي على شرف الجلوس على منصة محاكم مجلس الدولة. أول قاضية على منصة محاكم مجلس الدولة: أشعر بالفخر كوني جزء من هذا الكيان.. ودعم الرئيس السيسي للمرأة غير مسبوق وتابعت رضوى حلمي أحمد أن هذا الامر مسئولية كبيرة جدا ونتمنى أن نكون عند حسن الظن ونبذل أقصى مجهود من أجل استحقاقها متووجهة بالشكرة والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الكبير واهتمامه بقضايا تمكين المرأة بشكل غير مسبوق. رضوى أحمد حلمي توجه التحية للمستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة كما توجهت رضوى حلمي أحمد التحية والتقدير إلى المستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة، لقراره بأنه اعتبارا من يوم السبت 5 مارس 2022 بجلوس القاضيات على منصة القضاء مع زملائهم من القضاة فى مجلس الدولة، موجهة النظر إلى الدعم الكبير الذي يقدمه للمرأة في هذا الشأن . رضوى حلمي: اشعر بالفخر كوني جزء من كيان مجلس الدولة وتابعت ان ادراة المجلس قامت بعمل كوريسات ودروات تحت اشراف رئيس المجلس اثقلت معارفنا بشكل كبير واهلتنا نفسيا بشان تكوين عقيدة القاضية من الناحية الفنية. وأكملت:" اشعر بالفخر كوني جزء من كيان مجلس الدولة الان.. وهذه خطوة كبيرة جاءت بعد تطوير انفسنا بكشل كبير".

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