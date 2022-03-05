محمد رمضان يوجه رسالة امتنان لملك المغرب والجمهور يسخر منه «صور»

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نشر الفنان محمد رمضان صور له مع الملك محمد السادس، وكتب له كلمات تعبر عن مشاعر الاحترام والتقدير تجاهه من خلال مواقع السوشيال ميديا، وجاءت تعليقات الجمهور عليها ساخرة.

دوت الخليج ترصد كلمات محمد رمضان للملك محمد السادس وردود فعل الجمهور

محمد رمضان بصور تجمعه مع الملك محمد السادس العاهل المغربي

شارك محمد رمضان المتابعين له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصورتين تجمعه مع الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، وعلق عليهما: "جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه .. أفتخر وأنا أقول تعلمت منك الكثير .. حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة و حفظ الله بلدي الغالية مصر رئيساً وشعباً".

تعليقات الجمهور على ما نشره محمد رمضان عن ملك المغرب

توالت تعليقات الجمهور الساخرة على ما كتبه محمد رمضان على الصورتين التي جمعته مع العاهل المغربي محمد السادس، فمنهم من قال: "وين تعلمت منه الكثير لا يكون مخرج أفلام"، وجاء في نفس السياق تعليق آخر يقول: "يعني علمك الملك محمد السادس.. كيف تصبح نبمر ون.. او لحن لك اغنيه انساي.. او هو كاتب كلمات باي باي ثانويه"، ومنهم من قال له: "قولنا يادكتور اتعلمت ايه.. عشان نتعلم احنا كمان"، وفي سياق آخر كتب أحدهم: "ليه الملك مش عامل عملية ليزك لعيونه ولا معوش فلوس".

أغنية جو البنات تحصل على 22 مليون مشاهدة

من جانبه، احتفل محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بحصول أغنية جو البنات على 22 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على موقع يوتيوب، من خلال نشر مقطع من الأغنية، وعلق قائلًا: "جو البنات 22 مليون مشاهدة"، وهي عبارة عن مهرجان، وتم تصوير كليب خاص به وطُرح نهاية العام الماضي 2021.

طُرحت أغنية جو البنات على القناة الرسمية لمحمد رمضان في أكتوبر الماضي، ويشاركه الغناء ريد وان و نعمان بلعياشي، وهي من كلمات كل من محمد رمضان، red one، نعمان بلعياشي، بمشاركة محمد المغربي، مصطفى أوردي، وأحمد إنزاجي، إنتاج ريد وان، ميكس وماستر ستيف، والكليب من إخراج محمد سامي.