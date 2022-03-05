ضم 200 مسجد جديد لمشروع الأذان الموحد

جدة - نرمين السيد - وبذلك يصل إجمالى ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 4552 مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.
يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع الأذان الموحد، وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضارى اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.
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