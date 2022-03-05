بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح أعمال التطوير بمستشفى منيا القمح المركزى

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفى منيا القمح المركزى، والتى شملت "وحدة العناية المركزة، وحدة الأشعة المقطعية الجديدة".





جاء ذلك فى حضور النائب أحمد البنا، والنائب خالد مشهور، والنائبة مى غيث، والنائب وجيه أباظة، أعضاء مجلس النواب، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، ومحمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تحرص على توفير جميع سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة والارتقاء بها، لتقديم خدمات علاجية ملائمة، وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى وفقا للإمكانات المتاحة، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، والمجتمع المدنى لتطوير الأقسام الطبية المختلفة وتوفير الأجهزة الطبية بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، بأن وحدة العناية المركزة الجديدة، تضم 10 أسرة مجهزة بجميع الأجهزة الطبية اللازمة، وسيتم تخصيصها للمرضى المصابين بفيروس كورونا، بجانب وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتى تسع أيضا لعدد 10 أسرة، وبلغت التكلفة التقديرية للعناية الجديدة 2.5 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، بدعم من النائب أحمد البنا، والمهندس سامى عبدالصادق، كما شمل الافتتاح وحدة الأشعة المقطعية، والتى تم دعمها للمستشفى بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدنى، وتم توفير القوى البشرية اللازمة من الأطباء وهيئة التمريض، لهذه الأقسام الطبية، وتدريبهم على التعامل مع الأجهزة الطبية، خصوصًا جهازى التنفس الصناعى اللذان تم دعمهما للعناية المركزة، بجانب 5 أجهزة صدمات، و10 مونيتور، وتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المتعلقة بمرضى العناية المركزة، وذلك لخدمة أهالى مركز ومدينة منيا القمح.

وأوضح مسعود، بأن ذلك يأتى ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة المديرية، بالتعاون مع المجتمع المدنى لدعم منظومة الصحة بالشرقية، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستكمالاً لما تم تطويره بمستشفى منيا القمح، ودعمها بجهاز CArm لقسم العمليات، وتطوير القسم، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون جنيه، وجارى استكمال الأعمال الإنشائية للمبنى الجديد بتكلفة تقديرية 7 ملايين جنيه، وإنشاء وتجهيز بنك دم تجميعى بالمستشفى.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر للقيادة السياسية، ووزير الصحة، ومحافظ الشرقية، على الدعم المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، وتوجيهات وزير الصحة بدعم مستشفى الإبراهيمية بجهاز أشعة مقطعية، وتوجيهات المحافظ لممثلى المجتمع المدنى بدعم المستشفيات بأجهزة أشعة مقطعية مثل "الصدر، وبلبيس، والصالحية، ومنيا القمح" للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما أشاد بدور وجهود المجتمع المدنى فى دعم المنظومة الصحية، مقدماً الشكر لأعضاء مجلس النواب، وجميع المشاركين من ممثلى المجتمع المدنى، على دعمهم لتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى، ومساندتهم لدعم القطاع الصحى بالمحافظة.

وفى نهاية الافتتاح أهدى النائب أحمد البنا وإدارة المستشفى، محافظ الشرقية، ووكيل الوزارة، درع تذكارى تقديرا لدورهم ودعمهم للقطاع الصحى بالمحافظة، وتكريم نقيب أطباء الشرقية، والمشاركين من رجال المجتمع المدنى.