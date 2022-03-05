وزير العدل يغادر إلى جنيف لبحث التعاون مع الصليب الأحمر

جدة - نرمين السيد - غادر المستشار عمر مروان وزير العدل رئيس اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى، اليوم السبت، إلى جنيف؛ لتوقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول مجالات نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولى الإنسانى.





وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم، أن المذكرة تستهدف تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والحلقات النقاشية للعاملين بالقطاعات المستهدفة والجهات المعنية بالقانون الدولى الإنسانى فى مصر، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بملاءمة القوانين الوطنية للإتفاقيات الدولية المصدق عليها من جانب جمهورية مصر العربية. ومن المقرر أن تشهد الزيارة حضور وزير العدل، عدد من الفاعليات التى تنظمها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان فى مصر والتطور الذى تشهده خلال الوقت الحاضر.

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