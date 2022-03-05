رئيس الشيوخ يلقي كلمة بختام مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى بافريقيا والعالم العربى..ويؤكد:مصر سباقة للانضمام للإتفاقات الأممية لمواجهة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها السياسية

/683232/رئيس-الشيوخ-يلقي-كلمة-بختام-مؤتمر-رابطة-مجالس-الشيوخ-والشورى-بافريقيا-والعالم-العربىويؤكدمصر-سباقة-للانضمام-للإتفاقات-الأممية-لمواجهة-العنف-ضد-المرأة-وتعزيز-حقوقها-السياسية

ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلمة اليوم، أثناء فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر رابطة مجالس الشيوخ و الشورى و المجالس المماثلة بافريقيا و العالم العربى، أكد فيها أن مجلس الشيوخ المصرى، باشر اعماله منذ عام ٢٠٢٠ بجانب مجلس النواب المصرى، وفق ما افصح عنه الاستفتاء الشعبي والارادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لكل ما فيه صالح وطننا الأبي الذى انطلق منذ عام ٢٠١٤ الى رحاب التنمية والاستقرار والنهوض مشارفا على تحقيق تطلعاته لجمهورية جديدة يعود ارثها البرلمانى لعام ١٨٦٦ م .

دوت الخليج

ختام مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ بافريقيا والعالم العربي

وفيما يتعلق بالتضامن العربى الأفريقى فى ظل جائحة كورونا كمحور أول..أشار المستشار حنفي جبالي، إلى أن مصر قامت بتوطين صناعة اللقاحات و الدواء بهدف التصدير للأشقاء فى القارة و الدول العربية ، لمواجهة الجائحة.

حقوق المرأة فى مصر

وأوضج رئيس الشيوخ أن مصر كانت سباقة للانضمام لكافة الاتفاقات الاممية ذات الصلة بحقوق المراة ودشنت اتفاقات وبرتوكولات وقوانين وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة والقضاء على كافة اشكال التمييز ضدها، فضلا عن تكريس حقوقها وايلاء اهمية خاصة للمرأة المعيلة وذات الاحتياجات الخاصة وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة انتخابا وتمثيلا فى البرلمان عبر المزايا النسبية للتمثيل الملائم بالمجلس.

كما تحدث "عبد الرازق " فى المحور الثالث عن اهمية العدالة المناخية و الصحية، مشيدا باختيار مصر لاستضافة قمة الامم المتحدة للمناخ فى دورتها ال٢٧ أواخر هذا العام ، و فى نهاية كلمته اكد على ضرورة تبادل الرؤى و تكثيف الجهود بين برلمانات الرابطة لتحقيق غايات شعوبها.

ونتيجة لكلمة "عبد الرازق" افرد البيان الختامى للمنتدى توصية خاصة اثنى فيها على استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر المناخ السابع والعشرين نهاية هذا العام وتمنى لها التوفيق