/683231/بعد-أزمته-مع-رانيا-شاهين-هشام-المليجي-يكشف-عن-الحب-الأول-في-حياته

كشف الفنان المصري هشام المليجي عن الحب الأول بحياته، مشيرًا إلى أن أحلامنًا ليس شرطًا بأن تتحقق ويجب علينا الرضا بالقدر.

دوت الخليج يرصد كواليس الحب الأول في حياة هشام المليجي

كتب المليجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أول بنت حبتها ف حياتي لسه فاكر نظرة عنيها، أحلامنا مش شرط تبقي حياتنا اللي جايه.. نصالح أيامنا اللي باقيه ونحب تاني ونرضي بالمكتوب".

أزمة هشام المليجي ورانيا شاهين

على الصعيد الآخر، نشبت أزمة كبيرة بين هشام المليجي والفنانة رانيا بسبب قلة أعماله الفنية، فبدأ الأمر عندما كتبت الأخيرة عبر حسابها على «فيسبوك»: "الراجل ده جاري في العمارة الي جنبي ومتربيين مع بعض، مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز، ومكافح، وعنده اكتئاب وبيرفض انه يكلم حد ع شغل علشان هو حساس، تحية ليك ياجاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزه النفس".

وتابعت: "أنا عارفة إنه هيزعل مني لما يعرف إني كتبت الكلام ده، بس كل ما ازوره حقيقي بيصعب عليا، مع إنه مش بيشتكي بس باين عليه، الموهوبين في الظل".

هشام المليجي يرد على رانيا شاهين

ليرد هشام المليجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على تصريحها قائلًا: "صباح الخير.. شكرًا جزيلًا على موقفكم وحبكم ودعمكم النفسي، صديقتي أخطأت في حقي دون أن تقصد، لأننا لم نتقابل منذ فترة كبيرة، ولم أطلب منها أي مساعدة من أي نوع.. ولأني متأكد من نواياها الطيبة طلبت منها حذف المنشور،".

واسطرد:"ولكن بعد أن صور وتناقلته المواقع والصفحات، ومعظم التعليقات مليئة بالحب والاحترام والاعجاب والدعوات بالفرج والفرح والرزق وأشياء أخرى جميلة.. وهنا لا بد وأن أشكر جارتي وزميلتي الطيبة لأنها كانت سبب لمنحي كل هذه الدعوات الطيبة في ليلة مفترجة".

وتابع: "كثير من التعليقات عن أن الفن شلل وواسطة وغدار، ولازم يكون فيه شغل تاني ومصدر آخر للدخل.. وده مش عيب طبعا وفيه فاكرين إننا بنتسول الشغل على المنصات الاجتماعية، مش عارف هو يقصد مين.. طلب الشغل مش عيب لا على العام ولا على الخاص.. بس تعبير تسول غير لائق".

وأضاف: "أرجو من المواقع والمنصات إزالة المنشور وعدم تداوله.. أنا أحب جميع مخلوقات الله ولم أطلب من أحد مساعدة مع إنها أشياء مشروعة، وعند البشر ولا تعيب أحد.. شكرًا وأسف لكل الأصدقاء والصحفيين من استطعت الرد عليه ومن لم استطع.. وتمنياتي للجميع بالسعادة والنجاح".

رانيا شاهين تفتح النار على هشام المليجي

ومن ثم اشتعلت الأزمة عندما علقت رانيا قائلة:" حياة ايه ياهشام الي انا داخلة فيها…بلاش ازعاج، !هي وصلت للدرجة د..انت بتشهر بيا حياتك ايه ده …ده انا تاني مرة اكتب عنك من ٦ سنين وعمري مجبت سيرتك ع الفيس….لو عايز تشتهر ع قفايا …تبقي معرفتنيش كويس…عيب عليك انت راجل كبير في السن وربنا يحفظنا من سوء الكبر…..حسبنا الله ونعمة الوكيل».

وأضافت: «اناهابقي محترمة لاخر لحظة …..ومش هقول مين الي كان بيكلم مين….ومش هقول انا عملت ايه وفي ناس موجودة وعارفة انا عملت معاك ايه …وكنت سبب في ايه تمام، بس قسماااا بالله اي كلام فيه تشهير بيا او تطاول ….انا هنسي العيش والملح وانا جزمة اني حاولت اساعدك، حسبنا الله ونعمة الوكيل ربنا يوريني عجايب قدرته فيك….الحمد لله انك اتكشفت ليا».