عرض 4 أفلام من دول مختلفة في افتتاح الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية

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أعلن القائمون على الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن عرض 4 أفلام قصيرة من دول مختلفة في الحفل الافتتاحي، والدول هي سويسرا، فرنسا، إسبانيا و هولندا.

دوت الخليج يرصد إعلان إدارة مهرجان الإسماعيلية عن تفاصيل إفتتاح المهرجان

افتتاح الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

سيشارك كل من فيلم حاسة اللمس من سويسرا، وفيلم جزر الهند الغرامية، فيلم تايم كود من إسبانيا وفيلم الشقيقات من هولندا، في إفتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته لعام 2022، وهي أربع أفلام قصيرة تعنمد على التعبير الحركي، فلن يؤثر إختلاف اللغات على فهم المحتوى، ومجملهم 50 دقيقة.

مشاركة الأفلام القصيرة الأربعة في افتتاح الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، يأتي بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة ضمن برنامج "أفلام قصيرة".

مهرجان كليرمون فيران

يقام مهرجان كليرمون فيران كل عام في مدينة كليرمون فيران الفرنسية،وهو أحد أهم مهرجانات العالم للأفلام القصيرة، ويعد الأكبر بينهم، وهو يعادل مهرجان كان السينمائي الدولي من وجهة نظر النقاد، وجاء ميلاد دورته الأولى منذ 44 عامًا.

الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

ستقام الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة هذا العام، في الفترة ما بين 17 إلى 23 مارس الجاري، وتحتوي على 107 تم أختيارهم من بين آلاف الأفلام التي تقدمت للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، والمسابقات والبرامج الفرعية له، وتم الإعلان عن هذا خلال مؤتمرًا صحفيًا وقع يوم 28 فبراير المنقضي، وتحدث فيه كل من رئيس المهرجان سعد هنداوي، المدير الفني للمهرجان أسامة عبد الفتاح ورئيس المركز القومي للسينما زينب عزيز.

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لجنة تحكيم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة 2022

تتكون لجنة تحكيم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة هذه السنة من المخرج المصري محمود سليمان، ليان شواف مديرة قسم السينما بمعهد العالم العربي بباريس، فريدريك ديفو المخرجة الفرنسية وأستاذة السينما بجامعة باريس، المخرج الأردني محمود المساد، ديفيد بالاسيوس مدير التصوير الإسباني، بيب شودوروف، مخرج التحريك الأيرلندي فنسنت جالاجر، المونتيرة المرية داليا الناصر.