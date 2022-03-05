النائب أحمد البنا: قطاع الصحة يحتاج تضافر جهود المجتمع المدني لتقديم أفضل خدمة للمواطنين

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على هامش افتتاح مستشفى منيا القمح بعد تطويره..

أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أن قطاع الصحة من أهم القطاعات التي تتطلب تضافر جهود المجتمع المدنى لتطويرها ورفع كفاءتها، وذلك لتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطنين.

دوت الخليج

افتتاح مستشفي منيا القمح بعد تطويره

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفى منيا القمح المركزي، بتكلفة ٧ ملايين جنيه، والتي شملت وحدة العناية المركزة، ووحدة الأشعة المقطعية الجديدة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، و الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال البنا: أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى ستساعد في رفع كفاءتها في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، لاسيما في ظل أزمة فيروس كورونا التي تتطلب توفير وحدات العناية المركزة وأجهزة الأشعة المقطعية. وأوضح النائب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتطوير منظومة الصحة وتقديم خدمة لائقة للمواطن، من خلل منظومة التأمين الصحي الشامل والتي يتم تنفيذها لتشمكل كافة الفئات وتضمن تقديم خدمة صحية متميزة للجميع.

وتابع عضو مجلس النواب: المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعدت بشكل كبير في تقديم خدمات الكشف والعلاج، وساعدت في القضاء على العديد من الأمراض بينها على سبيل المثال القضاء على فيروس سي.

من جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وحدة العناية المركزة الجديدة، تضم عدد ١٠ أسرة مجهزة بكافة الأجهزة الطبية اللازمة، وسيتم تخصيصها للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، هذا بجانب وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي تسع أيضاً لعدد ١٠ أسرة، وبلغت التكلفة التقديرية للعناية الجديدة ٢.٥ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، بدعم من النائب أحمد البنا، والمهندس سامي عبدالصادق.

وأضاف: وحدة الأشعة المقطعية، والتي تم دعمها للمستشفي بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٥ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، إلي جانب توفير القوي البشرية اللازمة من الأطباء وهيئة التمريض، لهذه الأقسام الطبية، وتدريبهم علي التعامل مع الأجهزة الطبية، وخاصة جهازي التنفس الصناعي اللذان تم دعمهما للعناية المركزة، بجانب ٥ أجهزة صدمات، و ١٠ مونيتور، وكذلك توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضي العناية المركزة، وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة منيا القمح.

و على هامش الافتتاح، أهدى النائب أحمد البنا، محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، ووكيل وزارة الصحة، الدكتور هشام مسعود، درع تذكاري تقديراً لدورهم ودعمهم للقطاع الصحي بالمحافظة.