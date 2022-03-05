كفر الشيخ: إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بتكلفة 2.8 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، إنه جرى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، وإنشاء نقاط جديدة؛ لتحسين عمليات الجهد، بتكلفة مالية بلغت نحو 2.8 مليون جنيه، برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتوجيهات المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.





وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم - أن التجديد والإحلال يأتى فى إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، والتى شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجًا والتى تسهم فى تنمية المجتمع، خاصة قطاع الكهرباء. من جانبه، أشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، المهندس محمد عسل، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لتحسين الخدمة للمواطنين، والعمل على تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى، موضحا أنه تم إحلال مغذى الإصلاح بـ 605 أطنان موصلات بقرى سيدى سالم، بتكلفة 400 ألف جنيه، وإحلال ألفى متر كابل بمركز ومدينة دسوق بتكلفة 140 ألف جنيه، وتجديد كابل مغذى (الورشة) بتكلفة 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال مغذيات "المضرب وأبو غانم وأبو هلال" بتكلفة مليون جنيه.

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