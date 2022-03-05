بدء تنفيذ أول مترو أنفاق فى الإسكندرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويسير المترو على خط سكة حديد أبو قير بعد إجراء بعض التعديلات فى المسار وتطويره وتحديث إشاراته وتأهيل كامل محطاته وقضبانه وعزل مساره عن حركة المرور المجاورة. وتم البدء فى أعمال تحويلات المرافق وإزالة العقارات المتعارضة مع مسار المشروع.

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