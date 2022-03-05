جدة - نرمين السيد - ويقوم خلال تلك الفترة بمناظرة حالات الإنزلاق الغضروفى وضيق القناة العصبية والتزحزح الفقارى باستخدام أحدث تقنية فى مناظير العمود الفقرى. وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام السبت والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير هندى فى جراحات العمود الفقرى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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