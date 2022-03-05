أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر فبراير

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية ، قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر فيراير الماضى .

حيث نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الشرقية بكافة أجهزتها التنفيذية بحضور عدد من طلاب جامعة الزقازيق للوقوف على مدى جاهزيتها وإستعدادتها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها فى ظل الظروف الراهنة السابقة ، بما يهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الإستغلال الأمثل لموارد المحافظة .

وحرصاً من القوات المسلحة على توعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة فى مجال التنمية الشاملة وما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة ، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات لطلائع مصر من طلبة الجامعات والوزارات والمدارس العسكرية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة ، وكذا تنظيم عدد (12) زيارة لطلبة الجامعات المصرية للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب لزيادة الوعى الفكرى والمعرفى ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعى .

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة معسكر معايشة للفتيات بالمعهد الصحى للإناث بأحمد جلال بهدف تنمية المهارات المختلفة للشباب وترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطنى لهم والنهوض بالإنضباط الذاتى لديهم .

وعلى جانب أخر نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية الثانية عشر بجامعة سوهاج والندوة التثقيفية السابعة عشر بجامعة السويس بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيسى الجامعتين والتى تم خلالها إلقاء عدداً من المحاضرات عن ( مصر المكانة والمكان - الذكاء الصناعى والحروب الغير تقليدية ) ومجموعة من الأعمال الفنية لطلبة الجامعة أظهرت دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والتنمية الشاملة فى شتى ربوع الوطن والمشروعات التنموية العملاقة وأهمها مشروع حياة كريمة وأهميتها لمصر.

وفى نهاية الندوتين تم تكريم عدد من أسر الشهداء وبعض من ذوى الهمم وتبادل الدروع واختتمت بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .