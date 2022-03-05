/683242/وزير-العدل-يغادر-إلى-جنيف-لبحث-التعاون-مع-الصليب-الأحمر-في-مجال-القانون-الدولي-الإنساني

غادر المستشار عمر مروان، وزير العدل، رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، صباح اليوم السبت الموافق 5/3/2022 متجهاً إلى جنيف لتوقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول مجالات نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني.

دوت الخليج

القانون الدولي الإنساني

وتهدف المذكرة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والحلقات النقاشية للعاملين بالقطاعات المستهدفة والجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني في مصر، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بملاءمة القوانين الوطنية للإتفاقيات الدولية المصدق عليها من جانب جمهورية مصر العربية .

ومن المقرر أن تشهد الزيارة حضور بعض الفاعليات التي تنظمها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بجنيف وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر والتطور الذي تشهده خلال الوقت الحاضر .

وكان وزير العدل، عقب على جلوس القاضيات على منصة القضاء مع زملائهم القضاة من الرجال فى مجلس الدولة، موضحا أنه تم البدء في انشاء برنامج تدريبي للقاضيات بعد توزيعهم لتدريبهم على اليات العمل في مجلس الدولة.

وتوجه المستشار عمرو مروان بخالص التحية والتقدير لرئيس مجلس الدولة، لقراره بأنه اعتبارا من يوم السبت 5 مارس 2022 بجلوس القاضيات على منصة القضاء مع زملائهم من القضاة فى مجلس الدولة.

وتابع ان الدائرة الاولى لمحكمة الادرية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة تم عقد جلستها بمشاركة احدى زميلاتنا القاضيات. ونوه ان القاضيات بجانب جلوسهم في جلسات المحاكم يشاركو في جزء من جلسات التحضير، متوقعا أن يكون العام القضائي القادم من الطبيعي وجود عضوات في تشكيلات المحاكم المختلفة حسب سنهم ودرجاتهم المحتلفة.

واختتم:" اصبح جلوس المراة على منصة القضاء بمجلس الدولة امر واقع حقيقي امام الجميع".