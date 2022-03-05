اليوم.. عرض فيلم «أربع نساء من مصر» ضمن كلاسيكيات مهرجان Film O'Clock السينمائي

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ينطلق اليوم السبت الموافق 5 مارس الفيلم التسجيلي «أربع نساء من مصر» للمخرجة تهاني راشد، ضمن عروض الكلاسيكيات بمهرجان Film O'Clock السينمائي الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم «أربع نساء من مصر».

وتقام العروض بمسرح الفلكي التابع لمركز التحرير الثقافي - الجامعة الأمريكية.

قصة فيلم 4 نساء من مصر

يتناول فيلم «أربع نساء من مصر» علاقة الصداقة بين الكاتبة والناقدة صافيناز كاظم، والمناضلة الراحلة شاهندة مقلد و رائدة الحركة النسوية وداد متري، والكاتبة والناقدة أمينة رشيد.

ويستكشف الفيلم كيفية استمرار العلاقة بينهن على اختلاف أفكارهن، و يعكس نظرة دقيقة لثراء المجتمع المصري في تلك الفترة، وهو من إنتاج 1997.

مسابقة الأفلام القصيرة

ومن المقرر أيضًا، عرض 12 فيلمًا ضمن مسابقة الأفلام القصيرة اليوم، وذلك ضمن برنامجين، يبدأ الأول في تمام الثانية ظهرًا، ومن أبرز أفلامه المصري «حدث ذات مرة في القهوة» للمخرجة نهى عادل إنتاج 2021 ومدته 16 دقيقة.

فيما يعرض ضمن البرنامج الثاني، في تمام الخامسة مساءً الفيلم المصري القصير «ما لا نعرفه عن مريم» للمخرج مراد مصطفى إنتاج 2021 ومدته 25 دقيقة، ويعقب عروض الأفلام لقاء مع صناعها لمناقشتها مع الجمهور.

وأوضح الناقد أندرو محسن ممثل المهرجان في مصر أن المهرجان تأسس في رومانيا، ويعرض أفلامه في عدة دول هي: مصر واليونان وجنوب إفريقيا وبلغاريا وليتوانيا، فضلًا عن رومانيا.

مهرجان Film O'Clock

وتتمحور فكرته حول عرض الأفلام في الدول التي تقع ضمن خط طول جغرافي واحد، وتتبع توقيتًا واحدًا، وبالتالي تُعرض في الدول المشاركة في نفس التوقيت، ويتبعها مناقشة مع صناع الأفلام.

وتابع: "وبدأ المهرجان العام الماضي دورته الأولى ولكن كانت أونلاين بسبب ظروف الكورونا، وتعتبر دورة هذا العام هي الثانية من عمر المهرجان، ولكنها الأولى في العروض الحية مع الجمهور".

وأضاف: "في العام الماضي قدم المهرجان الأفلام الكلاسيكية من 5 دول وزاد عليها هذا العام بلغاريا، وعُرض العام الماضي من مصر "دعاء الكروان" للمخرج بركات وهذا العام يُعرض فيلم "أربع نساء من مصر" للمخرجة تهاني راشد، وهي فرصة جيدة لتعريف مشاهدي الدول المشاركة على الأفلام المصرية".

أعضاء لجنة التحكيم

واختتم حديثه قائلًا: "المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 إلى 6 من مارس الجاري، ويقدم جائزتين الأولى لأفضل فيلم قصير بتصويت الجمهور وتبلغ قيمتها المالية 800 يورو، والأخرى جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 600 يورو، وحصل على جائزة الجمهور العام الماضي مناصفة كلًا من الفيلم المصري "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري والفيلم اليوناني "قصة الفأر" إخراج Miltiades Christidis، أما جائزة أفضل مخرج فحصل عليها المخرج أحمد الغنيمي عن فيلمه "الموعود"".

جدير بالذكر، أنه يرأس لجنة التحكيم لهذا العام المخرج السينمائي والمسرحي اليوناني فاسيليس فافياس، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم كلًا من المنتجة الرومانية Ada Solomon مؤسسة Hi Film Productions و Micro Film، و Ludi Kraus والفنانة المصرية ثراء جبيل