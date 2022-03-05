/683247/وزير-الرياضة-يجتمع-مع-الجهاز-الفنى-للمنتخب-الوطني-لمتابعة-استعداداته-لمباراتى-السنغال

عقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت، اجتماعاً مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم و أعضاء الجهاز الفنى المعاون له، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اطمأن وزير الرياضة على كافة استعدادات الجهاز الفنى بشأن مباراتي المنتخب الوطنى أمام المنتخب السنغالي ضمن المرحلة النهائية للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم بقطر٢٠٢٢م، وكذا متابعة الجهاز لأحوال لاعبى المنتخب المقرر ضمهم للمعسكر التدريبي المقبل، ومناقشة كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة استعداداً لمباراتى السنغال.

فيما من المقرر إقامة المباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال يوم 28 من الشهر ذاته فى التاسعة مساء أيضا.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، حيث تحدد يومى 25 و28 مارس لمباراتى مصر والسنغال.

ويسعي منتخب مصر في تحقيق الفوز علي نيظرة السنغال بعد الخاسرة منه في نهائي إمم إفريقيا.

منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.