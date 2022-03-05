/683248/الكرتي-في-قائمة-منتخب-المغرب-من-أجل-الصعود-لكأس-العالم

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من جانب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تؤكد فيه على اختيار النجم وليد الكرتي ضمن القائمة المبدئية لمنتخب أسود الأطلسي في مباراتي الكونغو الديمقراطية بالجولة الحاسمة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أوضح خطاب المنتخب المغربي لنادي بيراميدز، أنه تم اختيار وليد الكرتي لصفوف المنتخب المغربي الأول ضمن القائمة المبدئية التي اختارها الجهاز الفني، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية خلال أيام.

انتهت أحداث مباراة المقاولون العرب وبيراميدز، بنتيجة هدفين دون رد للأخير في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اهدر وليد الكارتي أول اهداف المباراة في الدقيقة الثانية عشر من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة للفريق السماوي، بعد العودة لتقنية الفار، ليتصدى لها أحمد العربي.

افتتح وليد الكارتي سجل التهديف في المباراة لصالصح بيراميدز في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر المباراة، من خلال إسلام عيسى سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وحولها وليد الكرتي برأسيه من داخلم نطقة الجزاء لتمر داخل الشباك.

اختتم إبراهيم عادل سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، من خلال عبد الله السعيد استغل تكاسل مدافعي المقاولون في تشتيت الكرة ومررها لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء الذي سددها بقوة على يسار الحارس أحمد العربي داخل الشباك.

تشكيل بيراميدز أمام المقاولون العرب:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر

وسط الملعب: إسلام عيسى - وليد الكرتي - اريك تراوري - نبيل عماد - محمد صادق

الهجوم: محمود وادي