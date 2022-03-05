غدا..سياحة النواب تناقش طلب عمرو هندي بشأن تعسف الحكومة في ضوابط موسم العمرة

/683254/غداسياحة-النواب-تناقش-طلب-عمرو-هندي-بشأن-تعسف-الحكومة-في-ضوابط-موسم-العمرة

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب،اجتماعها غدا الأحد، برئاسة الدكتورة نورا علي، لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: عمرو حسين هندي،وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس، والدكتور عبدالباقي تركيا بشأن شكاوى شركات السياحة من تعسف الحكومة في ضوابط موسم العمرة، والمطالبة بزيادة أعداد المعتمرين.

دوت الخليج

شكاوى شركات السياحة فى موسم العمرة

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان غدا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن سلامة السفن .

جاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية في مجال النقل البحري وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع.

حيث كشف الواقع العملي أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن جاء خالياً من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن والحق في استغلالها على المستوى الرقابي الذي يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية علي اختلاف أنواعها وذلك بشكل دوري، فضلاً عن تحديد مرتكبي الأفعال غير المشروعة، الأمر الذي استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، وخاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلاً عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية والتي من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.