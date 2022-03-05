التعليم تنظم المهرجان الرياضى الكشفى الإرشادى الرابع لأبناء النوبة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ممثلة فى قطاع الخدمات والأنشطة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية "الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية"، المهرجان الرياضى الكشفى الإرشادى الرابع لأبناء النوبة.





وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية ، وتوفير الدعم المتواصل لهم، وتحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقالت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إنه تم إقامة المهرجان الرياضى والكشفى الرابع لأبناء النوبة هذا العام بمحافظة أسوان بقرى وادى كركر بمشاركة 544 طالبا وطالبة، موضحة أن الفعاليات بدأت خلال اليوم الأول بمسيرة للمشى بمشاركة طلاب المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية).

وأضافت أنه تم خلال المهرجان إقامة مباريات كرة قدم للمرحلة الابتدائية والإعدادية بنين، ومسابقات ألعاب قوى (50م عدو/ وثب طويل) للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (بنين/ بنات)، بالإضافة إلى عمل اختبارات اللياقة البدنية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (بنين/بنات)، ومعسكر للكشافة ومعسكر للمرشدات للمراحل التعليمية الثلاثة.

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن أنه أقيم على هامش المهرجان ندوة لمناقشة أهم التحديات التى تواجه المدينة وما يخص قضايا التعليم وكيفية المساعدة لحلها.

وتابعت حسن أنه خلال فاعليات اليوم الثانى تم استكمال مسابقات كرة القدم (بنين/بنات)، وتصفيات الدور القبل نهائى للمسابقات ألعاب القوى (بنين/بنات)، واختبارات اللياقة البدنية بنين بنات، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل للكشافة والمرشدات، فيما شملت فعاليات اليوم الثالث ختام جميع الأنشطة، وإقامة حفل الختام وتقديم عروض رياضية وفقرات فنية من أبناء المدينة، وإقامة معرض المشغولات اليدوية لأهل المدينة، وفى ختام المهرجان تم تكريم الطلاب المشاركة بالمهرجان.

جدير بالذكر أن هذا العام هو الرابع لإقامة المهرجان الرياضى الكشفى الإرشادى بقرى النوبة بأسوان، حيث تم إقامته فى العام الأول فى قرى نصر النوبة، والعام الثانى بقرى غرب سهيل، والعام الثالث بقرى غرب أسوان وهذا العام بقرى وادى كركر.