نقل سكان مناطق السكر والليمون وحوش الغجر لبديل العشوائيات

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة القاهرة، اليوم، أعمال نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى مساكن الخيالة التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات .





وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتى فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها، كما تأتى فى إطار التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية. وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم إزالة 520 عقار ونقل قاطنيها البالغ عددهم 1660 أسرة إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم.

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