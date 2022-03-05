عاجل.. السيسى يوجه بإخراج قمة المناخ بشكل يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أعمال اللجنة الوزارية العليا للإعداد والتحضير لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 فى شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

ووجه الرئيس بتوفير جميع الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى، ومواصلة الجهات المعنية المختلفة تعزيز جهودها لاستضافة وإخراج هذا الحدث العالمى على نحو يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، سواء على مستوى التنظيم والاستضافة، أو على مستوى الشق الفنى والموضوعى، أو فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعى والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ووسائل النقل الصديقة للبيئة.

وعرضت اللجنة الوزارية أهم محاور قمة شرم الشيخ المقبلة والنتائج المرجوة منها، وكذلك التنسيق الجارى فى هذا الإطار مع الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، إلى جانب الرؤية المصرية المتعلقة بالجوانب الموضوعية، والمتمثلة فى الانتقال باعمال القمة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ فى أهم محفل متخصص للأمم المتحدة، خصوصًا ما يتعلق بالتكيف وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة.

كما تم عرض مستجدات التنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة بشأن الإجراءات والتفاصيل اللوجستية والتنظيمية لتوفير مختلف الخدمات للمشاركين، لا سيما من حيث التنقل والإقامة والاتصالات والخدمات الصحية، فضلاً عن استغلال المؤتمر للترويج السياحى والاقتصادى لمصر، بالإضافة إلى استعراض الشق الفنى الخاص بالتعامل مع الشركاء الدوليين وحشد التمويل، إلى جانب الشق المالى والتصور المبدئى للموازنة، وجهود إعداد وتدريب الكوادر البشرية لإدارة المؤتمر، فضلاً عن الاستعداد الجارى بمدينة شرم الشيخ، خصوصًا فى الجوانب الأمنية من خلال شبكة الطوارئ الموحدة، وكذلك جهود رفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمدينة، وتحديد الهوية البصرية الموحدة لها لتكون شرم الشيخ مرآةً لمصر أمام العالم.

شارك فى الاجتماع كلٌ من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سامح شكرى وزير الخارجية، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد منار وزير الطيران المدنى، خالد فودة محافظ جنوب سيناء.