حياة كريمة.. صحة أسوان تنظم قافلتين طبيتين

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، قافلتين طبيتين إحداهما بقرية الإمبركاب التابعة لمركز نصر النوبة، والأخرى بقرى مدينة أبو سمبل السياحية تنفيذاً لتوجيهات المحافظ أشرف عطية.





وذلك من أجل تقديم الرعاية والخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين ولاسيما فى المناطق النائية، وأيضاً القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة". وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن هذه القوافل التى استمرت على مدار يومين بكل قرية تمكنت من إجراء الكشف الطبى المجانى على 3136 مواطنا، وتقديم خدمات علاجية أخرى للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، وإجراء التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى.

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