بتكلفة 704.5 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 119 مدرسة فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يجرى إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصلا جديدا بتكلفة 704 ملايين و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة، لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة فى بناء مستقبل مصر الجديدة.





وقال المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إنه يجرى الانتهاء من ‏أعمال تطوير ورفع كفاءة 5 مدارس بمركز ومدينة مشتول السوق لاستيعاب 50 فصلا جديدا، بتكلفة 21 مليونا و678 ألف جنيه؛ شملت أعمال توسعة لعدد 8 فصول بمدرسة العهد الجديد الابتدائية الإعدادية بتكلفة 3 ملايين و536 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 45%.

وأشار مدير هيئة الأبنية التعليمية، إلى إحلال جزئى لعدد 13 فصلا بمدرسة محمد حسانين بركات للتعليم الأساسى بتكلفة 5 ملايين و77 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 47%، وإحلال جزئى لعدد 6 فصول بمدرسة مشتول الثانوية الصناعية بنات بتكلفة مليونين و558 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 30%، وإحلال جزئى لعدد 7 فصول بمدرسة الصحافة الإعدادية بتكلفة 4 ملايين و628 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 23%، وإحلال كلى لعدد 16 فصلا بمدرسة رأفت شومان الابتدائية بتكلفة 5 ملايين و877 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 29%.

وأوضح أنه يجرى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمنى المقرر، بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.