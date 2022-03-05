عاجل.. السيسى يتابع أعمال اللجنة الوزارية للإعداد لاستضافة مصر لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس السيسى - خلال الاجتماع - بتوفير كافة الموارد المالية لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى، لاستضافة القمة على نحو يعكس مكانة مصر سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى الشق الفنى أو فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعى والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ووسائل النقل الصديقة للبيئة.

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