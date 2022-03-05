القومي للمرأة ينظم أولي ورش عمل حول موضوع ”الولاية علي المال” بالتعاون...

نظم المجلس القومي للمرأة أولى ورش عمل حول موضوع "الولاية على المال" ، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب ، واستهدف تدريب أعضاء نيابات الأسرة من مختلف محافظات الجمهورية على مسائل الولاية على المال ، بحضور ممثلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، ومسؤولي ملف الولاية على المال كل من المستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف لنيابة العليا لشؤون الأسرة ، والمستشار أحمد شعبان رئيس النيابة و عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب ، وذلك بمقر المعهد.
حيث قامت الأستاذة ولاء سليم الباحثة القانونية بمكتب شكاوى المرأة بالتعريف بدور المجلس القومي للمرأة في مجال قضايا الأسرة .
وتحدث المستشار راضي أبو الفتوح تحدث عن احكام الولاية والوصاية والقوامة ، فيما قام المستشار أحمد شعبان بإلقاء محاضره حول الإجراءات التحفظية وكيفيه تطبيقها وضوابطها ودور النيابة العامة في حمايه أموال عديمي الأهلية .
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