ورشة ديكور سينمائي مجانًا في مركز ثروت عكاشة.. تعرف على التفاصيل

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/683250/ورشة-ديكور-سينمائي-مجانا-في-مركز-ثروت-عكاشة-تعرف-على-التفاصيل
أعلنت إدارة المركز القومي للسينما عن ورشة عمل مجانية بعنوان "مدرسة الديكور السينمائي"، التي يقدمها المركز لمحبي الديكون والسينما من الشباب،كنوع من أنواع الدعم لإثراء معرفتهم وتطويع المواهب الشابة في خدمة السينما.
دوت الخليج يرصد ورشة مدرسة الديكور السينمائي المجانية بمركز ثروت عكاشة الثقافي
ورشة مدرسة الديكور السينمائي المجانية بمركز ثروت عكاشة الثقافي
ستقام ورشة مدرسة الديكور السينمائي المجانية يوم الثلاثاء القادم، الموافق 8 مارس في تمام الساعة 5 مساءًا، في مركز ثروت عكاشة الثقافي بمنطقة الهرم، والذي يقدها المركز القومي للسينما الذي ترأسه السيناريست زينب عزيز، المقدمة مجانًا للشباب الهواة المحبين لعالم الديكور، والراغبين في دخولهم صناعة السينما بهذا الفن المهم.
المهندس شادي عناني يقدم ورشة مدرسة الديكور السينمائي
سيقوم مهندس الديكور شادي عناني بتقديم معرفته وخبرته في مجال الديكور للشباب الهواة، وذلك من خلال عدد من النواحي الهامة في تصميم وتصنيع الديكور السينمائي والإخراج الفني، ومن بينها: تحليل السيناريو وتفسيره، تنمية مهارات البحث الضرورية لتطوير العمل، تحديث المفاهيم القديمة، شرح أساليب التصميم المختلفة، هذا إلى جانب التعريف بالمواد المستخدمة في بناء الديكور الخاص بالمسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية والقصيرة والبرامج التليفزيونية والإعلانات الدعائية.
مركز ثروت عكاشة الثقافي بالهرم
يقدم مركز ثروة عكاشة الثقافي بمنطقة الهرم، الذي يُشرف عليه الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج، عدد من ورش العمل والندوات الخاصة بصناعة السينما، وذلك بالتعاون بينه وبين المركز القومي للسينما، كما الحال في ورشة مدرسة الديكور، لتعليم تصنيع الديكور السينمائي، والذي يحاضر فيها المهندس شادي العناني، والجدير بالذكر أن هناك ورشة إخراج غدًا 6 مارس، سيقدمها المخرج محمود سالم، وينسقها مصطفى منجي.
مدرسة الديكور السينمائي للمهندس شادي العناني
يقدم المهندس شادي العناني عدد كبير من ورش العمل لمحبي ودارسي فن الديكور؛ لتعليمهم صناعة الديكور السينمائي، وهو مؤسس Film School، وساعد العناني طلابه في تنفيذ ديكور سينمائي في نهاية الورشة كمشروع تخرج، وينشره على الصفحة الخاصة لمدرسة الديكور السينمائي عبر مواقع التواصل الاجتماعية؛ للترويج لهم ولإعامالهم المميزة، ويتعاون العناني مع عدد من الجهات لتقديم عدد أكثر من ورش العمل بكافة المستويات.
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