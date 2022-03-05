لـ 2 أبريل..تأجيل ثالث جلسات محاكمة كريم الهوارى فى حادث تصادم الشيخ زايد

/683256/لـ-2-أبريلتأجيل-ثالث-جلسات-محاكمة-كريم-الهوارى-فى-حادث-تصادم-الشيخ-زايد

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت الموافق 5\3\2022، تأجيل ثالث جلسات محاكمة كريم الهوارى، المعروفة اعلاميا بحادث تصادم الشيخ زايد، والمتهم بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم الشيخ زايد، إضافة إلى تعاطي وحيازة مواد مخدرة، وتجاوز السرعات المقررة، لجلسة 2 إبريل لاستكمال سماع الشهود.

دوت الخليج

تفاصيل محاكمة كريم الهواري

تجدر الاشارة إلى أنه تم وصول كريم الهواري،ل محكمة جنايات الجيزة وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة الإسعاف، وفقا لحالته الصحية التى منعته من الحركة بشكل طبيعي، ذلك نتيجة إصابته بكسور فى منطقة الحوض، وإصابات أخرى فى مناطق متفرقة من الجسم نتيجة الحادث.

وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهم كريم الهواري إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على جريمته وهي جناية إحراز جوهرَ الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، نتيجة لإهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة دون السرعة المقررة، تحت تأثير تعاطي المخدرات، دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها، مما ودي بخياة الأربعة بينهم 3 اطفال.

جريمة احراز مواد مخدرة والتسبب في القتل الخطأ

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، إضافة إلى الطب الشرعي الذي فحص العينة المأخوذة من المتهم، إضافة لماثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.