/683258/خبير-أسواق-عالمية-لا-توجد-أزمة-قمح-في-العالم-والمشكلة-في-ارتفاع-الأسعار

قال الدكتور نادر نور الدين، خبير الأسواق العالمية، ان اعلى سعر للقمح كان فى وقت أزمة الغذاء العالمية فى عامى ٢٠١٠-٢٠١١ووصل سعر طن القمح فى هذا الوقت إلى ٤٨٠ دولار .

دوت الخليج

وأوضح الدكتور نادر نور الدين، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج المصرى اقندى المذاع على قناة المحور، ان سعر القمح وصل فى الفترة الحالية إلى ٣٦٠ دولار ويعتبر هذا السعر هو الأعلى فى العشر سنوات الماضية .

وأكد نادر نور الدين على ان سعر البترول سوف يظل فى ازدياد مستمر مع استمرار الحرب بين روسيا واوكرانيا، مؤكدا ان أسعار البترول تؤثر بشكل كبير على اسعار انتاج الغذاء.

خبير أسواق عالمية: لا توجد أزمة قمح في العالم والمشكلة في ارتفاع الأسعار

وأضاف ان ربع الصادرات العالمية من انتاج القمح تاتى من روسيا واوكرانيا، حيث تقوم روسيا واوكرانيا بتصدير ربع حاجة العالم من الفول والصويا وعباد الشمس، ما ينذر بارتفاع أسعارهم قريبا

وأوضح انه توجد على الأقل سبع مصادر تقوم بتصدير القمح إلى مصر منهم استراليا وفرنسا وكندا وأمريكا والأرجنتين ورومانيا والمجر، مؤكدًا انه لا توجد أزمة قمح فى العالم ولكن توجد أزمة فى ارتفاع اسعار القمح نتيجة لارتفاع اسعار البترول.

وتوقع الدكتور نادر نور الدين انه من المتوقع ان يزداد الإنتاج المحلى من القمح ل٣٦ مليون طن ، مما قد يؤدى إلى تقليل الاستيراد

اسعار القمح

جدير بالذكر ان أسعار القمح شهدت ارتفاعًا بنسبة 40% خلال الأيام الماضية بسبب الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، وكان آخر مرة ارتفعت فيها أسعار القمح إلى هذا الحد قبل 14 عامًا، ومن المتوقع فى الفترة المقبلة أن يؤدي الارتفاع في أسعار القمح إلى جعل السلعة أكثر تكلفة بالنسبة لمنتجي الأغذية، الذين يمكنهم بدورهم تكبيد المستهلكين جزءًا من هذه التكاليف.