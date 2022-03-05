/683261/تعبان-ربنا-يشفيه-ردود-قوية-من-بدرية-طلبة-على-محمود-المهدي-منذ-بداية-أزمتهما

بدأ الاشتباك اللفظي بين الفنانة بدرية طلبة ومحمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة، منذ رد الثاني على الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بطريقة سيئة واستهذاه به، فردت بدرية عليه من خلال السوشيال ميديا وبدأت الحرب.

دوت الخليج يرصد لكم كل ردود الفنانة بدرية طلبة على محمود المهدي خلال أزمتهما سويًا في الفترة الماضية

بدرية طلبة: "عايز تتشهر أشتم في الفنانين"

خرجت الفنانة بدرية طلبة للرد عن نقيب الممثلين أشرف زكي، بعد إهانة محمود المهدي طليق منة عرفة له، وكتبت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "عايز تتشهر؟ أطلع أشتم فنان.. عايز شهرة أكتر أشتم الوسط الفني، عايز شهرة اكتر واكتر؟ لايڤات كتير وأشتم.. بتشتغل ايه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي".

وأضافت: "متجوز مين؟ ممثلة.. طب بعد اللايڤات والشتيمة أتشهرت ؟ لالا طب عملت أيه؟ طلقت مراتي الممثلة! بجد والا زى كل مرة؟ مش عارف هسألها انا مش فاضى.. بتعمل أيه؟ انا طالع لايف يمكن المرة دى أتشهر".

وأستكملت طلبة كلامها قائلة: "لما الوسط الفني بالبشاعه دى بتتمحك فيه ليه.. بطالب النقابة تقاضى أي نكرة يقل أدبه علي أي فنان، دا حقنا عند نقابتنا، كفايه بقي تلطيش وقلة أدب فينا مش هنفضل على نظام الحسنة تخص والسيئة تعم أحنا عندنا عيلة واولاد وأحفاد.. مش كل شوية مريض شهرة يطلع يقل أدبه".

رد بدرية طلبة بعد استهزاء محمود المهدي بها

عادت بدرية لترد من خلال حسابها على فيسبوك وقالت: " أولآ التعليق الغير محترم بيطلع من الشخص الغير محترم الحاقد التافهه الغير سوي اللي بيدارا ورا شاشه وزرار هو هو نفسه الشخص اللي بيقابل ممثل في مكان ويجري يتصور معاه ثانيآ اللجان.. اللي بيزيطو في الزيطةوهاتك يا تسخين وشتيمة لان دا شغله وأكل عيشه ثالثآ المزقوق دا بقي بيكون من عندحد انت كاسر عينه بيزق كام أهطل من طرفه يكتبولهم كام تعليق"، ولكنها قامت بحذف المنشور فيما بعد.

ذلك بعدما استخدم محمود المهدي خاصية story التابعة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، لكتابة كلمات مُسيئة لبدرية طلبة ووصفها بالـ"طبلة"، وقال: "في فنانة كومبارس كانت في الكاميرا الخفية زمان بدايتها وتقريبًا اسمها طبلة، طلعت طبلت لكبيرها عشان تضم تذكرة دايمة لموسم الرياض".

بتفنن في أخد حقي

كانت بدرية طلبة ضيفت برنامج "أسرار النجوم"، تقدمه المذيعة إنجي علي من خلال إذاعة نجومfm ، وقالت: "ربنا يشفيه.. دا تعبان"، وأضافت: "مش عايزة أذكر اسمه لأننا أديناه أكبر من حجمه، وأنا مش هاسيب حقي.. إنت وقعت مع واحدة بتتفنن إنها تاخد حقها".

وأستكملت طلبة: "الفنان بيكبر دماغه، لكن أنا برد عشان مايتقلش دي خايفة، ولو شايف مشكلة روح للنقابة".