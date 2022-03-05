/683263/إتصالات-النواب-تناقش-طلب-عمرو-درويش-بشأن-عدم-تشغيل-مكتب-بريد-كفرعزب-غنيم-بالقليوبية

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تناقش اللجنة طلب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم استلام وتشغيل مكتب بريد كفر عزب غنيم التابع لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

دوت الخليج

تفاصيل اجتماع اتصالات النواب غدا

كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حته، بشأن:

إنشاء مكتب بريد بقرية زاوية الجدامي التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

بشأن تطوير مكتب بريد بقرية العباسية التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

هذا ومن الكقرر أن تناقش الجلسة العامة غدا الأحد، 4 تقرير محالة من اللجان النوعية للمجلس، وهي:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982. 3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

4) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.