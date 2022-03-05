حلقة نقاشية حول ضوابط إدارة أراضى المراعى بمطروح

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ مطروح خالد شعيب، أهمية وضع ضوابط لتنظيم واستغلال وإدارة أراضى المراعى، بهدف تعظيم موارد المحافظة والحفاظ عليها مع تنمية الثروة الحيوانية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لمربى الثروة الحيوانية بمطروح.





جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها محافظة مطروح اليوم، السبت، بالتعاون مع مشروع تنمية المراعى بالساحل الشمالى الغربى HERD، حول ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضى المراعى، بقاعة الاجتماعات الكبرى فى مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، بحضور المحافظ خالد شعيب، ومدير المكتب الإقليمى للاتحاد الدولى لحماية الطبيعة الدكتور هانى الشاعر، والوفد الأردنى المرافق، والمنسق الوطنى لمشروع المراعى الدكتور محمد دراز، ومدير مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى" الدكتور عمرو عبد المجيد، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح.

وأوضح المحافظ أن الحلقة النقاشية تأتى استكمالاً لهدف محافظة مطروح فى تعظيم مواردها والحفاظ عليها مع تنمية الثروة الحيوانية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لمربى الثروة الحيوانية بمطروح.

وقال إن المحافظة تعد ثانى أكبر محافظات الجمهورية مساحةً حيث تمثل 1/6 مساحة مصر مع امتداد ساحلى لمساحة 450 كم وعمق 400 كم، وهى بذلك تمثل تنوعا بيئياً مع ما تتمتع به من إمكانيات تنموية هائلة فى كل المجالات خاصة الإمكانيات والموارد الزراعية، إلا أن ذلك جعلها تقع فى المنطقة الجافة حيث تتساقط الأمطار خلال الشتاء على المنطقة الساحلية فقط، والتى تعرف بالحزام المطير الذى يمتد من الساحل وحتى 40 كم تقريبًا داخل عمق الصحراء حيث يندر المطر، وقد لا يسقط لمدة طويلة مع اعتماد أكثر من ثلث سكان محافظة مطروح فى الحصول على سبل العيش اليومية على حياتهم الصحراوية من موارد المياه والتربة والمراعى الطبيعية، مما جعل محافظة مطروح أكثر تأثراً بظاهرة التصحر، بالإضافة إلى الرعى الجائر المصاحب لقلة الأمطار فى السنوات الأخيرة.

وأضاف لذلك جاءت أهمية وضع إطار قانونى ومؤسسى من خلال مناقشة مقترح قانون الإدارة المستدامة للمراعى وتنظيم التعامل على أراضى المراعى لتخفيف العبء على الموارد بالتعاون مع الشركاء من الأردن الشقيقة.

وأشار المحافظ إلى أن الجلسات ستؤول إلى قانون يحدد أراضى المراعى بخرائط ستعدها الإدارة المختصة وتشمل الأراضى الصالحة لنباتات الرعى والمستخدمة لذلك والمتعارف عليها بين المربين، وصيانة الموارد الرعوية فى المراعى الطبيعية وتنظيم استغلالها باستخدام وتطبيق الأساليب والتقنيات المناسبة لتطوير الغطاء النباتي الرعوى، تماشياً مع سياسات الدولة بالاهتمام بالموارد الرعوية ووضع الخطط والبرامج التى تمكن من الحفاظ على أراضى المراعى، وفقاً لاستراتيجية بيئية تكفل المحافظة على التوازن البيئى وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.