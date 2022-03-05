محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الحملات اليومية لرفع مستوى النظافة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم السبت، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع على مدار اليوم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدن فضلاً عن رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





ففى حى أول الزقازيق قامت رئاسة الحى بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع عبد السلام عارف وشارع عبد العزيز أباظه وشارع النقراشى وشارع الجيش ومازال العمل مستمرا من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالى حى أول الزقازيق. كما تم إيقاف أعمال تقام بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، كما تم رفع الإشغالات بشارع العشرين ومنطقة الحناوى لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين الحى، كما تم رى وسقاية الأشجار والنخيل وأحواض الزرع وغسل وتنظيف الأرضيات والأرصفة والبلدورات بمتنزهات الحى بشارع الجلاء. وفى حى ثان الزقازيق شنت رئاسة الحى حملة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظاً على المظهر العام، واستهدفت الحملة إزالة الإعلانات العشوائية ووضع الإعلانات الجديدة وفقاً لضوابط لائحة الإعلانات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين. كما قامت رئاسة مدينة القنايات بمراجعة أعمدة الإنارة العامة والكشافات بنطاق المدينة، فضلاً عن رفع المخلفات من جميع نقاط التجميع وتفريغ صناديق القمامة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة حيث تم نقل 40 طن مخلفات إلى المدفن الصحى بالخطارة. وفى مركز ومدينة الحسينية قامت رئاسة المدينة برفع القمامة من الشوارع حتى تظهر المدينة بالشكل الحضارى اللائق. وفى مركز ومدينة فاقوس قامت رئاسة المدينة بمتابعة أعمال الإنارة وصيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بالطريق الرئيسى بالوحدة المحلية بكفر شاويش وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

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