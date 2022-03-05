استئصال ورم بالكُلى بالمنظار .. تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

في نجاح جديد لجراحات قسم المناظير بمستشفيات هيئة الرعاية الصحيه ببورسعيد المستشفى المبرة ببورسعيد، تم استئصال ورم خبيث بالكُلى وبها جلطة ممتدة للوريد الكلوي، وذلك من خلال المنظار، بعدما تم مناظرة حالة الشاب، وإجراء الفحوصات اللازمة له بمستشفى المبرة، وتبين أنه يعاني من ورم خبيث بالكلى إضافة إلى جلطه وريدية ممتدة الي الوريد الكلوي.

????وعلي الفور تم استئصال الورم الموجود بالكُلى بالمنظار الجراحي، تلك الجراحة التي تصل تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة لأكثر من 80ألف جنيه، ولم يدفع المنتفع أكثر من 300جنيه فقط كنسبة مساهمة.

????والحالة الآن مستقرة ويتم متابعتها للاطمئنان عليها.

????تمت العملية علي يد فريق من أمهر الأطباء المتخصصين :

♦️د / أيمن أبو شميلة _ استشاري ورئيس قسم جراحه الأورام والمناظير معهد أورام دمنهور

♦️د/ محمود عمار _ اخصائي جراحة الأورام مستشفي التضامن.

♦️د/ محمد مطر _ اخصائي جراحة العامة مستشفي التضامن

????وبمشاركة فريق التخدير، المكون من:-

♦️د/ أحمد خميس _ أستاذ التخدير جامعة عين شمس وبمستشفى التضامن بورسعيد

♦️د/ إسلام جمال _ اخصائي تخدير بمستشفي التضامن

♦️أ/ عماد كمال _ فني تخدير بمستشفي التضامن

♦️أ/ حسن سيف الدين_ فني تخدير بمستشفي التضامن

????وبمعاونة فريق التمريض المكون من:-

♦️م/ شيماء العربي

♦️م/ إسراء موسي

♦️م/ أيه السيد

????تمت إجراء العملية بمتابعة د.مصطفى شعبان_ مدير فرع هيئه الرعاية الصحية ببورسعيد.