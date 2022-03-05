نسرين طافش تكشف سر ظهور طفل «الغزالة رايقة» في مسلسلها الرمضاني الجديد

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تصدر اسم الفنانة السورية نسرين طافش تريند محرك البحث الأشهر جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد كشفها عن مجموعة صور من كواليس مسلسلها الجديد ومفاجأة للجمهور.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مشاركة طفل "الغزالة رايقة" في مسلسل نسرين طافش

نسرين طافش وطفل "الغزالة رايقة"

أثارت الفنانة نسرين طافش تساؤلات الجمهور ومتابعيها بصور الكواليس التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بسبب ارتدائها بدلة رقص في أحد المشاهد، بالإضافة إلى ظهور الطفل محمد أسامة، حيث تساءل المتابعين من خلال خاصية التعليقات، هل سيغني أغنية "الغزالة رايقة" أم يدخل من خلال مسلسل "جوقة عزيزة" عالم التمثيل ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022.

وكشفت الفنانة نسرين طافش تفاصيل ظهور محمد أسامة، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام وعلقت عليه قائلة: "مغني الغزالة رايقة محمد أسامة العسل من مصر المحروسة إلى بر الشام على مسرح عزيزة خوخة.. في شهر رمضان المبارك".

شخصية محمد أسامة في “جوقة عزيزة”

وتابعت قائلة: "ملاحظة : ما رح يغني الغزالة رايقة في بمسلسل جوقة عزيزة هي كواليس فقط"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متحمسة للعمل، وكانت قد علقت على صور الكواليس التي نشرتها قائلة: "سعيدة باستضافة الطفل الموهوب محمد أسامة اللي اشتهر بأداء أٔغنية الغزالة رايقة في مسلسل جوقة عزيزة".

وأضافت: "بشخصية المطرب حمادة الذي اشتهر بأواخر العشرينيات و لقب بالطفل المعجزة.. يا ترى شو رح يغني لـ ملكة المسرح عزيزة خوخة ؟.. مسلسل جوقة عزيزة.. دراما شعبية مشوقة ومختلفة ، نلقاكم في شهر رمضان".

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وفي سياق آخر، كانت الفنانة نسرين طافش اعتذرت عن مشاركتها ضمن الجزء الثاني بمسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال وكتبت: "اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر ".

وتابعت نسرين طافش: " وهو جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق".