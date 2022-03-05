«يا سيدات مصر .. العمل ده عشانكم».. ماندو العدل عن مسلسل «فاتن أمل حربي»

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يقوم المخرج محمد العدل الشهير بماندو العدل هذه الفترة باستكمال تصوير مسلسله الجديد فاتن أمل حربي، والمقرر عرضه في رمضان 2022، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم.

دوت الخليج يرصد ترويج محمد العدل لمسلسل الجديد فاتن أمل حربي

محمد العدل يُروج لمسلسل فاتن أمل حربي

نشر المخرج محمد العدل صورة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البوستر الرسمي لميليل فاتن أمل حربي، والمقرر مشاركته في السباق الرمضان لهذا العهام، وعلق عليه قائلًا: "على CBC و شاهد VIP في رمضان ان شاء الله.. يا سيدات مصر.. المسلسل ده عشانكم.. اتمني يعجبكم.. يا كريم يارب".

تعليقات الجمهور على بوست ماندو العدل

شارك متابعي ماندو العدل على فيسبوك بتعليقاتهمالإيجابية عن المسلسل ومدى تشوقهم وأنتظارهم له، فقالت إحداهم: "مستنين يا ماندو و متأكدة انه هيكون ملاذي الآمن زي كل عمل ليك"، وقال آخر ممازحًا: "بالتوفيق يا معلم.. مفيش حاجه لرجاله مصر ؟ كله سيدات"، وأعربت واحدة عن تأكدها من نتيجة التعاون بينه وبين الكاتب إبراهيم عيسى مؤلف المسلسل، وقالت: "كل التوفيق مبروك لك وللاستاذ ابراهيم عيسى اكيد عمل رائع ان شاء الله... يكفي الاسماء العاملة فيه واللي اكيد اي عمل يحمل هذه الاسماء يكون عمل يُحترم لانه حيحترم عقل المشاهد دون ادنى شك".

أحد متابعي ماندو العدل يدافع عن مسلسل فاتن أمل حربي

شارك واحد من الجمهور بتعليقه على البوست الذي نشرهالمخرج ماندو العد على الفيسبوك، يُدافع عن مسلسل فاتن أمل حربي ضد كل من ينتقدوه بسبب معارضتهم لكاتبه إبراهيم عيسى في بعض المواقف، وقال: "ايه يا جماعة كمية الهجوم دي! المسلسل ده تعاقده عليه من قبل شهر 9 الي فات و لسة مكنش قصة إبراهيم عيسي دي حصلت".

وأضاف: "المسلسل اكيد اشتغل في عدد كبير جدا من العمال ورا الكاميرا و عدد كبير من اول الاخراج والانتاج والتصوير والاهم الوجوه الجديدة الي لسة طالعين ونفسهم يتشافه، وفوق ده كله المنتج والمخرج والبطلة كل دول ناس تعبت جدا علشان يعمله مسلسل كويس و اتوقع انه هيبقا مسلسل حلو جدا اكيد مش هنقاطع كل ده علشان خاطر ابراهيم عيسي بس، واراهن والله أن المسلسل ده بذات هيكسر الدنيا السنادي".