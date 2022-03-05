عاجل- الأرصاد تحذر من أول منخفض جوى وتعلن المناطق المتأثرة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة فى بيانها المنشورعبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت، إن المنخفض يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الأنحاء كافة، وانخفاض فى مستوى الضغط الجوى السطحى ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تبدأ على غرب البلاد، وتتقدم لداخل لتؤثر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على شرق البلاد (السواحل الشرقية وسيناء) مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح غدا على :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد إلى (50:40 كم/ساعة)

السواحل الشمالية وسيناء إلى (70:60كم/س)

ويتبع ذلك دخول الجبهة الباردة على غرب البلاد والسواحل الغربية مصحوبة بنسب رطوبة عالية تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشده على السواحل الغربية تتقدم لداخل لتؤثر الأمطار على مناطق من شمال الوجه البحرى وباقى السواحل الشمالية.