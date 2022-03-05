النيابة العامة تأمر بحبس طفل قتل سيدة خطأ بسيارة بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بحبس طفل قتل سيدة خطأ بسيارة بأكتوبر، حيث ورد إلى النيابة العامة بلاغٌ يوم الخميس الموافق الثالث من شهر مارس الجاري بوفاة سيدة حالَ عبورها طريق المحور المركزي بأكتوبر؛ لاصطدام سيارة بها وفرار قائدها، وأن مالكة السيارة حضرت بمحلِّ الحادث وقررت أن ابنها هو قائدها وقت الحادث، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

إذ اطلعت النيابة العامة على مقطع مُصوّر للواقعة، وعلى تقرير مفتش الصحة الخاصّ بفحص جثمان المتوفاة، واستجوبت مالكة السيارة -والدة الطفل المتهم- فأنكرت ما نُسب إليها من سماحها لابنها بقيادة السيارة دونَ حصوله على رخصة قيادة، وقد نجَمَ عن ذلك حدوث وفاة، مُدعيةً حصولَه على السيارة دون علمها، كما استجوبت النيابة العامة الطفل، فأقرَّ بارتكابه الواقعة وقيادته السيارة دون علم والدته، وأنه هرب من محلّ الحادث فورَ وقوعه خوفًا، وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل السيدة المتهمة إذا ما سددت ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه، وأمرت بحبس الطفل أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.